Atletico Carrara, Dati: `Ci abbiamo creduto`

Seconda Categoria - Importante vittoria in trasferta dell'Atletico Carrara di coach Dati. Un ottimo inizio di campionato per i marmiferi che con tre pareggi e due vittorie stazionano con 9 punti nella parte alta della classifica. Soddisfatto a fine gara il tecnico ex Juniores e all'esordio in categoria.



Di seguito la sua analisi della partita:



"Abbiamo giocato una grande partita contro un avversario forte e ben messo in campo da mister Mencatelli. Primo tempo ottimo con tre belle conclusioni di Cristiani e buone trame di gioco. Anche nel secondo tempo bene, loro sono cresciuti un po e ci hanno impensierito con un paio di traversoni, ma noi siamo sempre stati sul pezzo. Nel corso della ripresa abbiamo avuto un'occasione con Bertanelli, bravissimo il loro portiere a deviare un bel tiro diretto sul secondo palo. Ci abbiamo creduto fino infondo e al 94' da un calcio d'angolo è venuto il gol di testa di Barbieri per tre punti a mio avviso meritati".