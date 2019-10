Seconda Categoria -

Nel campionato di Seconda categoria l'Atletico Carrara pareggia in casa alla Fossa dei Leoni con lo Sporting Forte dei Marmi al termine di un match piacevole con quattro gol e tanto agonismo. Ospiti versiliesi molto determinati che riescono a portarsi per due volte in vantaggio esattamente con Lorenzi al 27' a cui risponde Biagini a poco dall'intervallo. Nella ripresa due calci di rigore. Il primo a favore dello Sporting Forte dei Marmi che Maggi realizza al 66'. L'Atletico non si da per vinto e mantiene la sua imbattibilità stagionale con il penalty realizzato da Marchini tre minuti piu' tardi.



Atletico Carrara che adesso sale a quota dieci punti e nel prossimo turno di campionato Barbieri e compagni saranno ancora di scena sul terreno amico della Fossa per affrontare la Filattierese. Per i ragazzi di mister Michele Dati una buona occasione per cercare di incrementare il bottino in classifica generale.