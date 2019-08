Atletico Carrara, continua la preparazione estiva

Seconda Categoria -

Continua senza sosta la fase di preparazione estiva dell'Atletico Carrara. I nerazzurri, sotto gli ordini di mister Michele Dati e del dirigente Sergio Bigarani stanno infatti sudando sul sintetico della Fossa per trovare la miglior condizione per iniziare la nuova stagione ufficiale di Seconda Categoria che domenica 1 settembre vedrà Bertanelli e compagni scendere in campo alla Fossa contro i cugini dell'Attuoni Avenza.



Le parole di Sergio Bigarani.



"Il gruppo si sta allenando con grande impegno e questo è un dato decisamente positivo. Tutti i ragazzi in questa prima parte di preparazione danno il massimo che possono dare- Purtroppo la rosa a disposizione del mister non è ancora al completo a causa di alcune defezioni come quelle di Arnieri, Biagini e Del Mancino dovute a problemi di lavoro ma che torneranno presto agli ordini di mister Dati. Abbiamo in programma alcune amichevoli con data ancora da stabilire contro l' Attuoni Avenza e la Massese Juniores di Giorgio Figaia. Il primo settembre saremo quindi pronti per la Coppa"