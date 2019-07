Atletico Carrara, cinque nuovi arrivi

Seconda Categoria -

Una sessione di mercato molto attiva quella che sta svolgendo in questi giorni l'Atletico Carrara. La dirigenza della Fossa infatti, dopo aver "blindato" la cosiddetta "vecchia guardia" sta mettendo a segno alcuni nuovi acquisti.



A disposizione del neo mister Michele Dati (foto) e del "supervisor" Sergio Bigarani arrivano infatti in nerazzurro il portiere ex Antica Luni Cristian Grassi, da Podenzana l'attaccante Daniele Martinucci e due centrocampisti ovvero Matteo Rubino dalla Fivizzanese e Simone Barbieri dal Colli Ortonovo. Infine un'altra punta ossia Davide Bonelli.



Per quanto riguarda i confermati i nomi sono quelli di Ricciardi, Marchi, Vanello, Barattini, Guadagni, Barbieri, Campi, Cristiani, Marchini, Bertanelli , Domenichelli, Martinucci, Ricci, Perugi, Marchi e Pezzanera.



Mercato che non si è concluso con alcune new entries che sono nel taccuino della dirigenza della Fossa dei Leoni.



____

NM