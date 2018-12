Nerazzurri a viso aperto ma sfortunati contro la capolista Sporting Pietrasanta che passa di misura

Seconda Categoria - Atletico Carrara, che peccato. Sul terreno della Fossa i nerazzurri mettono paura alla capolista Sporting Pietrasanta ma non riescono nell'impresa di fermare i versiliesi complice anche la malasorte accanitasi in particolar modo nella ripresa. Primo tempo che si conclude a reti inviolate. Il gol lampo che deciderà poi il match arriva dopo neppure sessanta secondi della ripresa. Sporting Pietrasanta che, con una conclusione assai fortunosa di Dati trova lo spazio giusto per battere De Vita.



La rabbia dell'Atletico non si fa attendere ma si infrange sulla traversa colpita da un difensore versiliese che sfiora cosi' l'autogol nel tentativo di respingere una punizione calciata da Bertanelli. Alla fine per i nerazzurri di mister Sergio Bigarani tanti applausi ma niente piu' e la classifica ora con soli 10 punti si fa preoccupante. Domenica trasferta sul terreno del fanalino di coda Fortis Camaiore (7 punti) in un match da non fallire.



Il tabellino della gara della Fossa



ATLETICO CARRARA-SPORTING PIETRASANTA 0-1

ATLETICO CARRARA: De Vita, Lanzi, Marchi (88’ Cristiani), Domenichelli (79’ Belli), Dell’Amico,

Marchini, Barbieri, Guadagni, Martinucci, Biagini (58’ Manzo), Bertanelli. All. Bigarani.

SPORTING PIETRASANTA: Ceragioli, Poletti, Capuano, Ambrosi, Puccetti, Saccardi, Pandolfi, Dati G., Dati A., Pellegrini (90 Galleni), Pellegrinetti (79’ Maggi). All. Mazzei.

ARBITRO: Avelardi di Livorno.

RETE: 1’ st Dati G.