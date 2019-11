Seconda Categoria -

L'Atletico Carrara regola alla Fossa con il risultato all'inglese il Barbarasco e mette altri punti importanti in cassaforte.



Il commento del dirigente nerazzurro Bigarani.



"E' stata una buna partita da parte nostra. Due reti in successione nell'arco di poco tempo e poi altre occasioni non finalizzate. nella seconda parte del match abbiamo respirato portando senza particolari problemi il match al novantesimo. Contento dei tre punti ed ora ci attende una settimana di intense sedute di allenamento in vista della trasferta di domenica prossima sul terreno di gioco dello Sporting Bozzano"



Atletico Carrara che attualmente vanta sedici punti frutto di quattro vittorie, altrettanti pareggi ed un solo ko. Domenica una buona occasione per incrementare ulteriormente il bottino nella trasferta sul terreno di gioco dello Sporting Bozzano penultimo con soli due punti al suo attivo.