Atletico Carrara, alla Fossa esce l´X

Seconda Categoria -

ATL.CARRARA-SP. VIAREGGIO 1-1

ATL.CARRARA: Grassi, Ricciardi, Vanello, Pezzanera, Magazzù, Manzo, Barbieri, Marchi (14' Del Mancino) (70' Barattini), Antoniotti, Cristiani (76' Bianchini), Biagini (88' Mussi).All.: Dati

SP. VIAREGGIO: Bernini, Ambrogi (64' Dini), Verdigi (57' Rossi), Grotti, Toncelli, Barsotti, Pierini (87' Buonaccorsi), Comelli, Cima (64' Bertini), Galli, Simoni. All.: Meini

ARBITRO: Celardo di Pontedera

RETI: 54' Pezzanera, 66' Pierini



In Seconda categoria termina in parità (1-1) la gara della Fossa dei Leoni tra Atletico Carrara e Sporting Viareggio. I nerazzurri giocano una grande prima parte di gara andando poi in vantaggio in apertura di ripresa con un eurogol di Pezzanera. Il pareggio del Viareggio una decina di minuti piu' tardi con Pierini.



Le parole post gara del dirigente nerazzurro Sergio Bigarani.



"Una buona prestazione da parte della squadra ed in particolar modo un grande primo tempo. Nonostante mancasse un buon numero di titolari che li ha rimpiazzati , ed in particolar modo i numerosi juniores, lo ha fatto nel migliore dei modi. Peccato per la disattenzione che è costata il gol del Viareggio che ritengo essere una signora squadra. Non posso ritenermi che estremamente soddisfatto di quanto fatto vedere in campo"



Atletico Carrara che si prepara ora al prossimo appuntamento stagionale ovvero alla trasferta di domenica prossima sul terreno di gara del "Panigaccio" ospite dell'Atletico Podenzana.



________

NM