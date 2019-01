Atletico Carrara, alla Fossa arriva il Cerreto

Mister Sergio Bigarani: "Incontriamo un avversario forte con classifica bugiarda"

Seconda Categoria - Appuntamento casalingo per l'Atletico Carrara. I nerazzurri di mister Sergio Bigarani (foto) domani pomeriggio (ore 15) saranno infatti di scena sul terreno di gioco della Fossa dei Leoni nel derby contro la squadra massese del Cerreto. Una gara importante per entrambe le formazioni in quanto l'Atletico punta alla zona playoff che dista poche lunghezze mentre il Cerreto ha l'obbligo di allontanarsi nei bassifondi dei playout.



Mister Bigarani: "E' una partita dura, incontriamo una squadra a mio parere forte che ha una classifica bugiarda per quanto fa vedere in campo in quanto anche il Cerreto come noi ha avuto molti problemi riguardanti infortuni. Affronteremo anche questo incontro come sempre, al massimo delel nostre possibilità e poi tireremo le somme. L'importante è sempre scendere in campo dando il meglio di noi stessi"



La gara tra Atletico Carrara e Cerreto sarà arbitrata dal signor Dario Cinquini della sezione di Viareggio.