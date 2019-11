Atletico Carrara, alla Fossa arriva il Barbarasco

Una buona occasione contro il fanalino di coda del torneo per conquistare ulteriori punti in classifica

Seconda Categoria - L'Atletico Carrara si rituffa in clima campionato. Dopo la vittoria esterna di domenica scorsa sul rettangolo di gioco del San Macario per due a uno i nerazzurri di mister Michele Dati proveranno domenica a continuare la striscia positiva ospitando alla Fossa dei Leoni il fanalino di coda Barbarasco che ad oggi non ha conquistato neppure un punto in otto turni disputati.



Atletico che, in attesa che vengano disputate le gare di recupero della scorsa giornata condizionata dal maltempo, occupa la quinta posizione. Nei primi otto turni di campionato i nerazzurri hanno raccolto tredici punti frutto di tre vittorie , quattro pareggi ed una sola sconfitta. Un ruolino di marcia positivo con lo scopo di poter centrare l'obiettivo playoff.



La gara tra Atletico Carrara e Barbarasco (domenica 10 ore 14.30) sarà diretta dal signor Lazzareschi della sezione Aia di Lucca.



