Atletico Carrara all´esame Forte dei Marmi

Seconda Categoria - Dopo il pareggio in extremis in casa alla Fossa con la Fivizzanese per l'Atletico Carrara è ora di tornare in clima campionato. Per i nerazzurri domani pomeriggio (ore 14.30) in programma la trasferta sul terreno dello Sporting Forte dei Marmi. Gara impegnativa per Bertanelli e compagni che pero', classifica alla mano vantano attualmente dieci punti in piu' rispetto ai versiliesi.



Queste le parole del dirigente nerazzurro Sergio Bigarani in merito alla gara di domani pomeriggio.



"Andiamo a Forte dei Marmi, in casa di una squadra di categoria. Stiamo bene ed affronteremo questo match con la dovuta concentrazione ed il massimo impegno come del resto abbiamo fatto in tutte le nostre uscite stagionali. Giocheremmo per portare via il massimo risultato come sempre ad alal fine guarderemo il terreno di gioco cosa dirà. In settimana la squadra si è allenata bene anche se dobbiamo fare i conti con alcuni acciacchi ad alcuni giocatori. Giochiamo questo campionato senza apprensione di classifica. Viviamo giornata dopo giornata e poi alla fine tireremo le somme per vedere dove siamo arrivati"



Il match di Forte dei Marmi tra versiliesi ed Atletico Carrara sarà diretto dal signor Gianluca Noto della sezione Aia di Pisa. All'andata alla Fossa dei Leoni il match terminò sul risultato di parità di 2-2 coi gol carraresi di Biagini e Marchini.



ennemor