Atletico Carrara all´esame di maturità

Alla Fossa domenica arriva la capolista Sporting Pietrasanta

Seconda Categoria -

In Seconda per l'Atletico Carrara arriva l'esame di maturità. Domenica pomeriggio (fischio d'inizio ore 14.30) i nerazzurri di mister Sergio Bigarani ospiteranno sul sintetico della Fossa dei Leoni la capolista Sporting Pietrasanta. Una gara sulla carta molto impegnativa per l'Atletico ma proprio il fatto di trovarsi di fronte la prima della classe è sicuramente uno stimolo in piu' nel cercare di fare il meglio possibile. Atletico Carrara che nell'ultimo turno di campionato è tornato alla vittoria espugnando per due a uno il terreno della Filattierese grazie ad un penalty nel finale trasformato da Pezzanera.



Tre punti che hanno riportato morale e serenità nello spogliatoio. Lo Sporting Pietrasanta si presenta a Carrara dall'alto della prima posizione di classifica con 23 punti al suo attivo, ben tredici in piu' dell'Atletico che si trova al quartultimo posto in zona playout in compagnia del Monti.



Il match ella Fossa dei Leoni tra Atletico Carrara e Sporting Pietrasanta sarà diretto dal signor Avelardi della sezione di Livorno