Atl. Podenzana, disco verde alla Covetta

Seconda Categoria -

ATTUONI AVENZA-ATLETICO PODENZANA 2-3

ATTUONI AVENZA: Tovani, Dell'Amico, Pollina, Pappagallo, Dell'Amico, Musetti, Esposito, Agnesini, Pierami, Caro, Maccarrone. A disp. Tognozzi, Prampolini, Ussi, Francini, Baldelli. All. Secchiari.

ATLETICO PODENZANA: Magnani, Chiappucci, Pigerini, Mosti, Pantera, Bonini, Lopez, Moscatelli, Lombardi , Guadagnucci, Manassero. A disp. Manzato, Bertipagani, Gnoffo, Ariani, Scarpa, Mazzini, Centofanti. All. Angeli.

ARBITRO: Moriconi di Lucca.

RETI: 7' pt Guadagnucci, 31' pt Lopez, 15' st Manassero, 26' st e 40' st Caro.

AVENZA- Il Podenzana strappa i tre punti dalla Covetta nonostante il grande cuore dell'Avenza. Podenzana che passa in vantaggio grazie a Guadagnucci che trova lo spazio giusto per superare Tovani. Ancora ospiti pericolosi in due occasioni susseguenti con Manassero e Lombardi ma in entrambi i casi Tovani respinge. Avenza pericoloso al 17' con Musetti , conclusioe forte che Magnani devia sopra la traversa. Con l'Avenza a tentare di arrivare il pareggio arriva al 31' il raddoppio del Podenzana con Lopez che scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Tovani. L'Attuoni si porta rabbiosamente avanti ed in tre occasioni con Caro, Maccarrone e Esposito impegna Magnani che si oppone con grandi rifessi.

In apertura di ripresa padroni di casa che si propopngono in avanti con rabbia senza pero' trovare al via della rete : una rovesciata di Maccarrone ed una mischia sventata dalla difesa ospite. Il Podenzana al 15' trova il tris con Manassero tutto solo che piazza alla sinistra di Tovani. L'ATtuoni non ci st e prima accorcia le distanze con un bel calcio di punizione di Caro ed ancora Caro al 40' la piazza sotto la traversa per il 2-3. Il forcing finale dei ragazzi di Secchiari non porta pero' al pareggio ed i tre punti sono del Podenzana.