Antica Luni, tris vincente alla Covetta

Seconda Categoria -

In Seconda categoria ligure arriva una vittoria preziossima per l'Antica Luni che sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta supera per tre reti a zero la Bolanese. Tre gol e tre punti d'oro per il club del Pres Mattia Casani che sale in classifica generale a quota sette punti con la gara in casa del Calcio Nave ancora da recuperare.

Le tre reti tutte nella ripresa. Per i giallazzurri ha aperto le danze Luzzoli al 69'. Raddoppio ad opera di Chelini al 75' ed il tris finale siglato da Fall all'86'.



La formazione giallazzurra.

ANTICA LUNI: Menconi, Sammati, Arza', Guerrieri, Piazza, Pelliccia, Vitaloni (58' Chelini), Chiummiello, Franzoni, (76' Fall), Capitani.



Prossimo turno di campionato la trasferta di domenica 1 dicembre sul terreno di gioco del Mamas Giovani.



______

NM