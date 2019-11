Antica Luni, prima vittoria stagionale

Seconda Categoria -

L'Antica Luni brinda al primo successo stagionale nel campionato di Seconda categoria ligure. Nel match di recupero disputato ieri sera alla Covetta i gialloazzurri del Pres Casani si sono nettamente imposti per 4-0 sul Vezzano Ligure. Apre le danze Piazza, raddoppia bomber Franzon che triplica poi nella ripresa. Poker definitivo firmato da Luzzoli.



Il tabellino



ANTICA LUNI 4-0 VEZZANO



ANTICA LUNI Menconi, Sammati (79° Bertonati), Chelini, Guerrieri, Piazza, Pelliccia, Vitaloni (72° Scopsi), Chiummiello, Franzoni, Luzzoli, Capitani. All. Vatteroni



VEZZANO: Gigante, Costa, Rossini L., Rossi, D'Apice, Gerini, Condumi C., Niakitè, Nunez Gomez, Condumi L., Danovaro. All. Beccari



RETI: 21' Piazza, 32' e 63' Franzoni, 76' Luzzoli



LA CLASSIFICA: 7 Luni Calcio *, 4 Santerenzina, 4 Vezzano*, 4 Antica Luni*, 4 Brugnato, 3 Olimpia Piana Battolla, 3 Ceparana, 3 Calcio Nave, 3 Mamas Giovani *, 2 Bolanese, 1 Polisportiva Madonnetta, 0 Atletico Lunezia,



* = una partita in più