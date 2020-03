Antica Luni, il pensiero del Pres Casani

Seconda Categoria - Periodo di stop forzato anche per i "gladiatori" dell'Antica Luni impegnati nel campionato di Seconda Categoria ligure.



Il Presidente gialloazzurro Mattia Casani ha voluto esprimere il suo pensiero relativamente questa situazione che noi pubblichiamo ringraziandolo.



"Sinceramente adesso per quanto mi riguarda il tornare a giocare è l’ultimo dei miei pensieri.

In questo momento il pensiero é quello di uscire da questa situazione al più presto.

Un pensiero va a quelle persone che stanno soffrendo e lottando contro la malattia ed alle vittime, ma un pensiero ed un ringraziamento va anche a tutte quelle persone che stanno lavorando ininterrottamente al servizio di noi cittadini.

Calcisticamente parlando sinceramente non so cosa dire ne cosa pensare, questa é una situazione più grande di noi mai successa prima non so davvero cosa decideranno.

Noi siamo stati una delle prime squadre che abbiamo deciso di fermarci, ho voluto tutelare i miei giocatori e le loro famiglie.

Noi continuiamo a restare a casa e aspettiamo notizie dall’alto ma la notizia più grande che stiamo aspettando è quella che siamo riusciti a vincere la partita più importante quella contro questo virus.

Mi raccomando stiamo a casa e stiamo alle direttive che gli organi competenti ed il governo ci comunicano.

Un saluto a tutti e un arrivederci al più presto sui campi da calcio.

#andratuttobene

#celafaremo"



______________

ennemor