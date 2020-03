Anche l´Atletico Carrara costretta a dire stop

Seconda Categoria - Anche l'Atletico Carrara si adegua alla decisione del calcio nazionale e toscano e dice stop all'attività sportiva , sia della prima squadra in Seconda categoria che per quanto concerne il settore giovanile sul terreno di gioco della Fossa dei Leoni fino al 3 aprile prossimo.



Questo il comunicato direttamente dalla pagina ufficiale del club nerazzurro.



"A seguito della delicata situazione purtroppo venutasi a verificare siamo costretti ad annunciare la sospensione di ogni attività sportiva del club fino al 3 aprile al fine di salvaguardare la salute di tutti i nostri tesserati e dei propri famigliari.

Seguiranno altre comunicazioni in merito.

Chiediamo a tutti senso di responsabilità e rispetto per noi stessi e per gli altri

Ce la faremo.

Grazie.

ATLETICO CARRARA DEI MARMI"



Per quanto riguarda la prima squadra di mister Michele Dati stop agli allenamenti e possibilità di preparazione individuale sempre fino al 3 aprile. Questa la comunicazione del mister ai suoi ragazzi.



"Buonasera, alla luce delle nuove disposizioni, come società, non intendiamo promuovere nessun tipo di avvenimento in grado di contravvenire alle norme d'urgenza in vigore.



L'impianto della Fossa dei Leoni resterà pertanto chiuso fino al 3 aprile.

Sono consigliate vivamente per mantenere la condizione atletica forme spontanee di allenamento fisico da svolgersi singolarmente o in coppia (nel rispetto delle distanze).



Sono certo che comprenderete che la situazione in costante evoluzione, ci costringe a farlo.



Saluti a tutti. "



____________

ennemor