Amichevoli estive, prima uscita del Cerreto sul campo dell´Ortonovo

Per la squadra di mister Rolla decidono le reti di Manfredi e Cucurnia

Seconda Categoria - FOSDINOVO- Prime uscite della nuova stagione per entrambe le due squadre, Colli Ortonovo partecipante al campionato di Promozione ligure Girone B, e il Cerreto, fresca ripescata nel campionato di Seconda Categoria toscana Girone A. Dopo appena una settimana di allenamenti le due formazioni hanno svolto una interessante sgambata di circa 75 minuti, dando importanti indicazione ai tecnici.



Il Colli Ortonovo, guidato da Cristiano Rolla, tra una decina di giorni ha già a calendario il primo impegno ufficiale di Coppa Italia, fissato per il 26 agosto al “Dennis Pieroni”di La Spezia, ospite del Cadimare (nello stesso girone fanno parte le cugine Canaletto e La Forza & Coraggio). Per i blu cerchiati del Presidente Andrea Del Freo l’attività ufficiale inizia la prima domenica di settembre (2) con la Coppa Toscana: Guidi & compagni sono inseriti nel triangolare con la “corazzata” Sporting Pietrasanta e i massesi del Ricortola.



L’amichevole del comunale di Fosdinovo, sede per tutta la durata della preparazione atletica del Colli Ortonovo, inizia a buon ritmo, gli ospiti provano diversi temi per arrivare dalle parti del giovane Blandi (classe 2000), con in campo i sei nuovi arrivati, Giannetti, Del Giudice, Guarducci, Gassani, Pucci e Zampollini. Prima conclusione dell’amichevole è di Guidi, poi lo imita Gabrielli dal limite senza esito. Quasi alla mezzora il team di Rolla esce dal guscio appropriandosi del centrocampo: prima Rosati impegna l’esordiente Giannetti con un tiro dal limite, nell’azione successiva confeziona un assist a Manfredi che entro l’area di prima intenzione segna il gol del vantaggio.



Nella ripresa, dopo i rituali cambi per i locali, il Cerreto nonostante la formazione risicata regge bene l’urto, tenendo vivo il test con una squadra di due categorie superiori. Prima del fischio di chiusura Cucurnia sotto misura ribatteva in rete il gol del due a zero su passaggio di Franchini.



Il Cerreto ritornerà in campo tra sette giorni, mercoledi 22 per il secondo test contro la Tirrenia 1973, militante in Prima Categoria, mentre per il Colli Ortonovo la prossima uscita è fissata per sabato 18 sul campo del Romagnano.



Tabellino - Colli Ortonovo-Cerreto 0-2



Colli Ortonovo: Blandi, Lorenzini F., Giannini, Palagi, ,Barbieri, Manfredi, Cucurnia, Dido, Rosati, Lorenzini M. (nel secondo tempo sono entrati Franceschini, Vacchino, Gambino, Menconi, Franchini) All. Rolla.

Cerreto: Giannetti, Lazzini, Del Giudice, Gabrielli, Venturini, Guarducci, Raffaelli, Gassani, Guidi, Pucci, Zampollini (Del Freo) All. Bertelloni

Arbitro: Marchi

Marcatori: 31’ p.t.Manfredi, 35’ st. Cucurnia