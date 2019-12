A tu per tu con... Yuri Pezzanera

Seconda Categoria - Nel salotto virtuale di Calcio Massa Carrara inizia la nuova rubrica "A tu per tu con...", un intervista settimanale ai calciatori che meglio stanno facendo nei campionati dilettanti.



Corre, attacca, difende, sempre in aiuto di qualsiasi compagno, giocatore che recupera mille palloni e si inserisce con i tempi giusti. Siamo qui con il centrocampista/mezzala dell'Atletico Carrara Dei Marmi Yuri Pezzanera, classe 1993 a segno due volte in questa prima parte di campionato, per la soddisfazione di mister Dati che non lo toglie mai dal suo scacchiere.



Yuri stai facendo una campionato perfetto, segno di maturità ed equilibrio. Come valuti il tuo girone di andata? ”Mi sento bene, in perfetta forma, sono convinto che il mio rendimento in campo sia soprattutto dovuto ai compagni che grazie al mister e società mi hanno permesso di rendere al meglio”.



Come ti trovi con il mister? ”Per quanto riguarda mister Dati mi trovo alla grande! Oltre ad essere una grande persona dal lato umano, riesce a coinvolgere tutti i giocatori nel suo progetto e, giustamente, ci tiene sempre sul pezzo, riducendo al minimo i cali di concentrazione. E a mio avviso ci sta riuscendo ottimamente”.



Hai già fatto in passato il campionato di Seconda Categoria, poi un infortunio al crociato... ”Prima di arrivare all'Atletico giocavo in Liguria, ma il campionato di seconda Toscana lo avevo già fatto a Poveromo e Barbarasco. E’ il secondo anno che son qua, ma il primo, che non è stato facile, venivo da un crociato e menisco rotto, e l’Atletico Carrara mi ha dato una grossa mano!”



Siete messi molto bene in classifica? Che aria si respira dentro lo spogliatoio? ”Lo spogliatoio è carico, è sempre una gioia andare al campo e questo deve essere la nostra forza. Essere sempre presenti agli allenamenti, continuare a scherzare nel momento dello scherzo e lavorare quando è il momento di lavorare. Sappiamo di essere una bella squadra, ma questo non ci deve far credere di superiori a nessuno, ma consapevoli delle qualità che abbiamo. Come ho detto prima la nostra forza, oltre al fatto che abbiamo giocatori davvero molto bravi individualmente, deve essere sempre il gruppo!”



Che obiettivi vi siete posti come squadra? ”Come ci ha abituato il mister non bisogna pensare troppo alla lontana, dobbiamo guardare partita per partita, poi si tireranno le somme!”