A tu per tu con… Matteo Guadagnucci

- Nel salotto virtuale di Calcio Massa Carrara la seconda puntata diun'intervista settimanale ai calciatori che meglio stanno facendo nei campionati dilettanti.E’ un numero 10, buon palleggiatore e per questo è schierato o come trequartista o perno basso. Classe 1989, buona punizione, tra quelli con più presenze nel Podenzana della gestione Angeli e non a caso è il capitano della squadra. The man of the week è”Il Podenzana è sempre stata una società seria, gestita da persone valide anche negli anni passati, tre stagioni fa è iniziato il percorso importante che ci ha portato alla vittoria dei play off e al salto di categoria, grazie ad un gruppo di ragazzi splendidi che, come si dice in gergo, non ha mai mollato un centimetro, contro squadre sulla carta più forti di noi. Dal secondo anno sicuramente con l'arrivo del Direttore Damiani e giocatori esperti come Luca Bonini abbiamo disputato un campionato più che dignitoso, sfiorando i Play off. Poi questa stagione con nuovi importanti innesti come Manasselo, Lombardi, Chelotti, Chiappucci e Lopez, i quali si sono ambientati benissimo e hanno alzato ulteriormente il livello qualitativo della squadra. Il progetto è quello di migliorare la classifica dell'anno scorso. Direi che la strada per ora è quella giusta, ma bisogna tenere i piedi per terra.””Come già detto in precedenza i ragazzi che sono arrivati quest'anno si sono ambientati benissimo, portando "qualità" e voglia di fare, doti importanti per il percorso che dobbiamo affrontare.””Con "Yuri" abbiamo un buonissimo rapporto che dura da anni oramai, credo che il suo percorso da allenatore stia migliorando allenamento dopo allenamento e partita dopo partita. È un allenatore che ci fa lavorare tanto, e il lavoro sta dando i suoi frutti”.”Io credo che il Romagnano sia la squadra migliore del campionato incontrata fino ad ora, hanno un palleggio e giocatori di categorie superiori. Però credo che noi cercheremo di fare il massimo per mantenere un campionato di alta classifica. "Chi vivrà vedrà!"”Vincere è una parola importante, cercheremo di dare il massimo e tenere i piedi per terra, come stiamo facendo, per giocarcela fino alla fine.””Spero che il mio lavoro mi permetta di giocare ancora qualche anno, per potermi divertire ancora.”

GIANLUCA MATELLI