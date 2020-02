A tu per tu con... Luca Manfredi

Seconda Categoria - Una Filattierese in grande difficoltà, penultima in classifica con soli 15 punti quando mancano 7 giornate al termine. La società gialloverde ha cambiato allenatore la scorsa settimana e crede ancora nella salvezza, che sia diretta o dopo gli spareggi non importa: ciò che conta è salvarsi!



Poggi nel suo nuovo scacchiere può contare in tasselli di riconosciuto valore, uno tra questi è il difensore classe 1993 Luca Manfredi, la scorsa stagione in Prima Categoria con i Diavoli Neri e con passato in Lunigiana in squadre come Barbarasco, dove ha centrato la promozione, e Aullese. Sicuramente in quest'ultimo mese e mezzo servirà che giocatori di esperienza come lui, ma anche Mori, Francini e Bellini, per citarne alcuni, gettino il cuore oltre l'ostacolo.



Manfredi, una Filattierese che ha subito 44 reti. Che problemi avete nella fase difensiva? "Quarantaquattro gol subiti sono effettivamente troppi. Il nostro reparto difensivo conta secondo me validissimi giocatori, però a volte, vuoi per sfortuna, vuoi per errori singoli o di reparto, incappiamo nel subire sempre reti. Siamo anche una squadra molto giovane e quindi anche molto inesperta. In seconda categoria l'esperienza a volte è più importante della bravura in un singolo giocatore. Molti dei gol subiti sono arrivati appunto anche per mancanza di esperienza".



Come valuti il tuo campionato? "Come tutta la squadra ho avuti degli alti e dei bassi, alternando prestazioni buone ad altre meno buone. Ultimamente mi sento però molto meglio sia a livello fisico che mentale, e sto lavorando sodo insieme ai miei compagni per riuscire a portare la Filattierese fuori da questo brutto periodo".



Raccontaci la tua carriera. Quali sono stati i momenti più emozionanti e significativi? "Nel giro delle prime squadre ho iniziato a giocare nel Seravezza in Promozione, due stagioni sfiorando in entrambe la promozione in Eccellenza. Successivamente sono passato in Prima Categoria all'Aullese col "diavolo" Gassani con il quale secondo me sono cresciuto molto, grazie alla sua rigidità e voglia di trasmettere il senso del sacrifico. Successivamente sono passato al Barbarasco dove ho vinto la finale playoff per la Prima Categoria e l'anno dopo siamo stati ad un passo dal promuovere in Promozione. Dopodiché uno stop di 5-6 mesi per motivi lavorativi e poi sono approdato per la prima volta a Filattiera, dove siamo riusciti nell'impresa di salvarci, nonostante a dicembre avessimo un solo punto. Due stagioni fa in Seconda Ligure a Vezzano e la passata di nuovo in Toscana con i Diavoli Neri in Prima, salvezza raggiunta all'ultimo secondo dei playout. Quest'anno sono tornato a Filattiera che considero per me una seconda casa. Sicuramente il momento più emozionante sin ora della mia carriera è stato il gol che feci nel derby durante la finale per la promozione in Prima Categoria contro il Monti".



Chi sono gli allenatori che ti sono rimasti più nel cuore? "Sicuramente Matteo Gassani perché sa trasmettere alla squadra la sua mentalità e voglia di vincere. Mister Lazzini perché lo considero uno dei migliori allenatori in queste categorie. Infine Maurizio Bertocchi, a Seravezza, fu colui a lanciarmi senza timore nonostante la mia allora giovane età".



E il difensore più forte con cui hai giocato? "Il più forte con cui ho giocato è per me Massimiliano Bucci, ai tempi del Seravezza".



Sono tanti anni che giochi in categoria con buoni risultati, cosa manca alla Filattierese per uscire dalla crisi? "Sicuramente quest'anno ci manca un po di fortuna, perché anche in partite in cui abbiamo giocato veramente bene siamo riusciti a raccogliere davvero poco. La squadra è molto giovane e certamente manca anche qualche uomo di esperienza, in grado di trascinare la squadra nei momenti più difficili delle partite. La nostra fortuna però è essere un gruppo formato da uomini, ma soprattutto grandi amici, ed è per questo che sono sicuro che alla fine ci salveremo".



Come andò quella “galeotta” giornata di espulsioni Filattierese-Viareggio? Ha pesato sul vostro morale e sul vostro percorso? "Ci fu negato un rigore nettissimo che fu visto da tutti, meno che dal direttore di gara. Noi protestammo in modo veemente nei confronti dell'arbitro, ma mai nessuno lo colpì come invece ha riferito lui. Lo dico perché io mi trovavo proprio di fronte all'accaduto e posso garantire che nessuno ha mai tirato un pugno al direttore. Il giovedì successivo alla partita il comunicato recitava una squalifica di oltre due anni al capitano Roberto Mori. L'accaduto effettivamente destabilizzò tutti noi".



Adesso è arrivato mister Poggi. Conoscevi già il tecnico montignosino? "Si conoscevo già mister "Aldino" poggi dai tempi del Seravezza poiché allenava la Juniores. È uno che sa creare una bella atmosfera nello spogliatoio, in più lo ritengo molto preparato per la categoria".



Cosa ti ha chiesto, visto che sei uno dei più esperti? "A me non ha chiesto nulla di particolare. Ci siamo solo promessi, insieme a tutta la squadra, che avremmo lottato fino all'ultimo secondo per salvare la Filattierese".