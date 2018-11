Villa Basilica-Pontremolese, Ruvo: «Stiamo vivendo un sogno»

Il mister azzurro analizza la difficile trasferta di domenica prossima

Promozione - Domenica 25 novembre la capolista Pontremolese 1919 di mister Alberto Ruvo andrà a far visita all'ottava classificata Villa Basilica. Una partita complicata in un campo storicamente difficilissimo da espugnare. Obiettivo come sempre la vittoria, per mantenere il buon distacco di 5 punti o allungare sulle seconde in classifica Lampo e Larcianese.



Di seguito le parole del tecnico, contattato dalla nostra redazione:



Come vive il gruppo questo primato cosi importante e probabilmente inaspettato? "Per quanto riguarda i 5 punti è una grossa sorpresa, che non deve comunque condizionarci nell'approccio delle prossime partite, stiamo vivendo un sogno ed è giusto che per ora rimango a tale..."



Domenica trasferta a Villa Basilica, squadra di metà classifica ma che storicamente in casa vende cara la pelle. Che partita sarà? "Per quanto riguarda la partita in domenica, sicuramente è un campo molto difficile, ma come dico sempre ai ragazzi a prescindere dove giochiamo dobbiamo cercare di fare la nostra partita, facendo quello per cui ci prepariamo durante la settimana".



Infortuni e squalifiche? "Per quanto riguarda gli infortunati oltre i soliti Casciari e Martini dovrò valutare le condizioni di Spagnoli, di Bernieri e forse dovrò ancora fare a meno di Sardella influenzato, mentre dovrebbe rientrate Menichetti".