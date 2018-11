Villa Basilica-Pontremolese 1-2, azzurri inarrestabili

La capolista parte in svantaggio ma Spagnoli e il 2001 Fomov ribaltano

Promozione - Villa Basilica-Pontremolese 1-2

VILLA BASILICA: Lavorini, Davini, Cuoco, Sangregorio, Della Latta, Laucci, Gatto, Battaglia, Bouhalla, Galli, Della Gatta. A disp.: Ruggero, Gianni, Carfagna, Sebastiani, Martinucci, Esteban, Vannucchi, Riccioli, Buono. All.: Gambini Andrea

PONTREMOLESE: Della Bartolomea, Rossi, Menichetti, Spagnoli, Filippi A., Verdi, Fomov, D Angelo, Occhipinti, Filippi G., Iorfida. A disp.: Gussoni, Balestracci, Castellotti A., Lombardini, Bernieri, Erta, Castellotti E., . All.: Ruvo Alberto

ARBITRO: Borghi Mirko di Firenze, coad. da Cauteruccio Annalisa di Firenze e Cantore Maria di Firenze

RETI: 45° Sangregorio, 64° Spagnoli, 65° Fomov,



VILLA BASILICA La capolista Pontremolese torna vittoriosa anche dal difficile campo del Villa Basilica. I ragazzi di Ruvo con questa vittoria mantengono i 5 punti di distacco sulla seconda classificata Lampo, confermando l'incredibile stato di forma che ha portato a un micidiale filotto di 6 vittorie consucutive.



Primo tempo di marca avversaria con tre conclusioni pericolose, di cui due su punizione dal limite con il pericoloso Galli. A due minuti dalla fine della prima frazione gli azzurri perdono palla a centrocampo, discesa del laterale sinistro che mette in mezzo e Sangregorio appoggia in rete a porta vuota per l'1-0.



Nel secondo tempo la Ruvo band comincia a suonare e, dopo due conclusioni pericolose di D'Angelo, trova il pareggio con Spagnoli, bravo a incornare su un preciso calcio d'angolo. Un minuto dopo grande azione del giovanissimo classe 2001 Fomov (foto) che finta, scarta un avversario e insacca da fuori aria la rete del definitivo 1-2.