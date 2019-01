Viaccia-Pontremolese 0-4, poker servito

Delle inseguitrici tiene solo la Lampo, ancora a -4

Promozione - VIACCIA: Grossi, Diddi, Massaro, Martin, Pari, Carlesi, Bianchi, Sforzi, Tortoli, Bastogi, Ortega. A disp.: Cicatiello, Osmani, Bianchini, Argenti, Ravai, D Alessandro, Arapi, Batacchi, Cuni. All.: Giugni Alessio

PONTREMOLESE: Cacchioli, Bernieri, Menichetti, D Angelo, Filippi A., Verdi, Rossi, Filippi G., Occhipinti, Capo, Corvi. A disp.: Sardella, Martinelli, Fomov, Casciari, Iorfida, Erta, Castellotti A., Lombardini, Gneri. All.: Ruvo Alberto

ARBITRO: Ammannati Davide di Firenze, coad. da Meozzi Lorenzo di Empoli e Ansanelli Gaetano di Firenze

RETI: 15° Occhipinti, 22° Filippi A., 55° Corvi, 80° Occhipinti



PRATO- Doveva essere una partita difficile sul piccolo campo della quinta in classifica Viaccia, ma per i ragazzi di Ruvo è stato un gioco da ragazzi. Gli azzurri partono subito forte a vanno vicini al vantaggio con Corvi. Al 15' schema da fallo laterale con palla che arriva dentro l'area, testa di Menichetti e sempre di testa bomber Occhipinti mette dentro l'1-0. Dopo 7 minuti la capolista raddoppia, corner battuto alla perfezione da D'Angelo e Filippi ringrazia e di testa insacca.



A inizio ripresa i locali provano ad accorciare su punizione, ma Cacchioli si supera e riesce a deviare in corner. Dopo 10 giri di lancette la Pontremolese mette il risultato in cassaforte: lancio dell'ispiratissimo D'Angelo sulla destra per Occhipinti, cross basso dentro l'area piccola e Corvi colpisce in anticipo sul difensore (0-3). Da li in poi "accademia" Pontremolese che si impossessa del campo e giostra come vuole. A chiudere il match la doppietta personale e 14° centro stagionale del bomberissimo Simone Occhipiti che riceve il cross dalla destra di Bernieri e ancora di testa gonfia la rete.



Con questa vittoria la Ruvo band approfitta dei molti pareggi e allunga sul gruppo delle inseguitrici. L'unica a tenere il passo è la Lampo che vincendo in casa del Lammari (0-1) rimane a -4.