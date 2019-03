Tempio Chiazzano-Pontremolese 0-2, avanti!

Filippi e Occhipinti regalano altri 3 punti alla capolista

Promozione - TEMPIO CHIAZZANO: Piroddi, Anichini, Lullo, Gagliardi, Sardini, Magni, Vezzosi, Stefanelli, Pallara, Allori, Beneforti. A disp.: Ricciarelli, Souid, Oueslati, Met-hasani, Chiavacci, Casini, Gambineri, Beqiri, Benvenuti. All.: Montuori Michele

PONTREMOLESE: Cacchioli, Bernieri, Menichetti, Spagnoli, Filippi A., Verdi, Rossi, Filippi G., Occhipinti, Capo, D Angelo. A disp.: Sardella, Corvi, Martinelli, Martini, Iorfida, Lombardini, Fomov, Gneri. All.: Ruvo Alberto

ARBITRO: Burgassi Leonardo di Firenze, coad. da Romano Alessandro di Firenze e Malena Cataldo di Firenze

RETI: 85° Filippi A., 92° rig. Occhipinti



PISTOIA- Vince ancora la capolista Pontremolese che non inciampa sul campo della penultima in classifica Tempio Chiazzano. Gli uomini di "Don Ruvo" (foto) mantengono i 4 punti di vantaggio sulla Lampo, vincente per 2-1 contro il fanalino di coda del torneo Jolly Montemurlo. Nella gara in terra pistoiese gli azzurri fanno fatica ad andare in rete, tanto che la sbloccano a 5 minuti dal termine con Filippi che svetta e di testa mette in rete un preciso traversone di Corvi. Lo stesso Corvi al 92° viene atterrato in area dal portiere locale Piroddi, il direttore di gara non ha dubbi e indica il dischetto: dagli undici metri bomber Occhipinti non sbaglia e congela il risultato fino al triplice fischio.