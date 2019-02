Riccardo Bracaloni nuovo tecnico del Pietrasanta

L'ex allenatore della San Marco Avenza cercherà di portare la squadra alla salvezza

Promozione - Cambio di guida tecnica in casa Pietrasanta. Dopo le dimissioni di mister Della Bona la società ha affidato a Riccardo Bracaloni (foto) il timone della squadra attualmente al terz'ultimo posto nel girone A di Promozione.



Questo il comunicato ufficiale della società versiliese.



«Preso atto con estremo dispiacere del commiato da mister Della Bona, la società presenterà ufficialmente il nuovo mister al primo allenamento di oggi (martedì 12 febbraio, ndr). Sarà Riccardo Bracaloni, ex giocatore professionista (Atalanta, Chievo, Monza, Spezia, Carrarese) con trascorsi da allenatore di San Marco Avenza ed Aglianese in Eccellenza, che guiderà il Pietrasanta 1911 verso il traguardo della salvezza. A mister Della Bona un abbraccio sincero con mille ringraziamenti non retorici ed al nuovo mister Bracaloni un grande in bocca al lupo per questa avventura e per la sua futura carriera».