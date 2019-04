Quarrata Olimpia-Pontremolese 2-3, azzurri tornano in vetta

La Lampo perde incredibilmente a Villa Basilica. Eccellenza vicinissima

Promozione - QUARRATA OLIMPIA: Bacciosi, Nappini, Mangoni, Raimondo, Corsini, Rocchetti, Franceschini, Fuschetto, Nania, Brancaccio, Tito. A disp.: Bracali, Piana, Vivenzio, De Carlo, Vigni, Ennouiti, Morelli, Guarnieri, Paloka. All.: Mangoni Andrea

PONTREMOLESE: Cacchioli, Bernieri, Menichetti, Spagnoli, Filippi A., Verdi, Rossi, Filippi G., Occhipinti, Capo, Fomov. A disp.: Sardella, Corvi, Martinelli, Casciari, Lombardini, Castellotti E., Crispi, Iorfida, Balestracci. All.: Ruvo Alberto

ARBITRO: Zoppi Andrea di Firenze, coad. da Nesi daniele di Firenze e Cardini Tommaso di Firenze

RETI: 9° Rossi, 35° Filippi G., 36° Nappini, 42° Capo, 67° Raimondo



QUARRATA- Contro tutti i pronostici la Pontremolese torna in testa al campionato. Gli azzurri vincono nel difficile campo di Quarrata, beneficiano della sconfitta della Lampo a Villa Basilica e a -2 dal temine vedono più che mai lo storico traguardo.



Dopo il pareggio nel big match di domenica scorsa, se ne sono sentite di tutti i colori: sembrava che la Lampo avesse già vinto tutte e tre le gare rimanenti e che i ragazzi di Don Ruvo fossero ormai destinati a giocarsi la promozione ai play off. Ma l'esperto tecnico ha fatto scudo di tutte le dicerie e ha tenuto la squadra concentrata per una gara che a livello emotivo sarebbe stata la più complicata della stagione. Cosi oggi dopo una partita combattutissima e vinta per 3-2, al triplice fischio del signor Zoppi di Firenze è arrivata la notizia di Villa Basilica che ha fatto esplodere di gioia tutta Pontremoli.



La cronaca



Pontremolese che passa in vantaggio al 9' del primo tempo grazie al gran gol di Rossi su tiro da fuori aria, a fil di palo alla sinistra del portiere. Azzurri che raddoppiano al 35' con Filippi Giacomo, sugli sviluppi di un corner. Passa meno di un minuto che Nappini accorcia le distanze con un tap in da due passi. Al 39' Pontremolese che ha l'occasione di portarsi di nuovo sul doppio vantaggio grazie al rigore procurato da Occhipinti: lo stesso però si fa ipnotizzare da Bacciosi e sbaglia. 3-1 che però arriva al 42' con Capo che spinge in rete dopo un primo colpo di testa di Filippi Andrea da un calcio d'angolo. Nella ripresa i locali alzano la pressione e al 67', su un'incertezza della difesa ospite, tornano sotto con la rete del numero 4 Raimondo che incredibilmente libero spinge in rete da dentro l'area piccola. Negli ultimi 25 minuti si alternano occasioni da una parte e dall'altra ma il risultato rimane invariato fino al triplice fischio.



La classifica vede la Pontremolese prima con 63 punti e la Lampo seconda con 60. La prossima giornata (28 aprile dopo la sosta pasquale) la Pontremolese ospiterà la Real Cerretese (39 pt) mentre la Lampo il Quarrata (29 pt). L'ultima di campionato (5 maggio) gli azzurri saranno a Lammari (29 pt) e la Lampo a Maliseti (44 pt).