Promozione, un punto importante per la Pontremolese

A Quarrata due rigori, giusti e netti, hanno fermato il risultato sul pari

Promozione - Dopo la lunga, forse troppo, sosta forzata del campionato di Promozione, la Pontremolese di mister Alberto Ruvo torna dal difficile campo del “Raciti” di Quarrata con un “puntone” che avvicina la squadra azzurra sempre di più alla meritata salvezza diretta.



Partita condizionata, oltre che dalla “ruggine” accumulata in questi 21 giorni senza gare ufficiali, anche dal primo caldo, non eccessivo ma che si è fatto sentire, specie nella seconda frazione. Due rigori, giusti e netti, hanno fermato il risultato sul pari, risultato ben accolto dalle due compagini. A segno Simone Occhipinti, freddo dal dischetto ma da applaudire anche la grande giocata di Benassi nel conquistarsi la massima punizione.



A quattro giornate dal termine del campionato i punti di distanza dalle squadre impegnate nella lotta salvezza sembrano garantire una certa tranquillità, ma è sempre bene tenere le “antenne dritte” onde evitare clamorosi errori di valutazione e rischiare di complicarsi la vita.



Domenica prossima gara interna con la Real Cerretese mentre le quattro squadre che seguono si incontrano fra di loro, quale miglior partita per chiudere definitivamente il discorso salvezza? Non sarà certamente una gara facile, ma Menichetti & c. hanno tutte le potenzialità per regalare ai propri tifosi una domenica vincente.



Il tabellino



Quarrata Olimpia-Pontremolese 1-1

QUARRATA OLIMPIA: Bacciosi, Nappini, Lici, Mangoni, Corsini, Felici, Fuschetto, Sangregorio, Nania, Brancaccio, Ceccarelli. A disp.: Bracali, Piana, Petracchi, Allegri, Brafa Misicoro, Fiaschi, Stasi. All.: Mangoni Andrea

PONTREMOLESE: Della Bartolomea, Bernieri, Menichetti, Maestrelli, Filippi A., Surace, Palagi, Filippi A., Occhipinti, Benassi, D Angelo. A disp.: Gussoni, Casciari, Buluggiu, Gneri, Caroli, Della Pina, Zecca. All.: Ruvo Alberto

ARBITRO: Meazzini Paolo di Valdarno, coad. da Donati Francesco di Valdarno e Vannetti Giacomo di Valdarno

RETI: 27' Brancaccio, 38' Occhipinti