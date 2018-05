Promozione, tutto pronto per la grande sfida Camaiore-Pietrasanta

Si giocherà nel neutro del "Buon Riposo" di Pozzi

Promozione - Tutto pronto per la super sfida del campionato di Promozione che domenica 20 maggio vedrà di fronte, in un derby che rimarrà negli annali del calcio versiliese, il Pietrasanta e il Camaiore per la finale dei play off.



Il big match sarà disputato al "Buon Riposo" (foto) di Seravezza/Pozzi e chi la spunterà andrà a giocarsi la finalissima contro la vincente dei play off del Girone B (ancora alle semifinali) al temine della quale si saprà chi promuoverà in Eccellenza.



Ovviamente non si parla d'altro in Versilia e, a poche ore dal fischio d'inizio, la pressione per la gara è altissima. Il Camaiore è favorita, in quanto ha il doppio risultato (sia con una vittoria, sia con un pareggio dopo i tempi supplementari sarebbero infatti i bluamaranto a passare il turno), ma il Pietrasanta della coppia Del Medico/Moriani ha il morale alle stelle ed esce dalla grande vittoria di Quarrata (1-3) in semi finale che ha caricato la squadra. In più i bluamaranto hanno perso in settimana, per un infortunio, Viola, tra i giocatori più incisivi, e Bonuccelli e Soldani non sono ancora in condizione.



Sicuramente sarà una gara molto equilibrata e la spunterà chi saprà gestire meglio la pressione e sfruttare gli episodi. Fischio d'inizio alle ore 16.00 , arbitrerà l'incontro Gianluca Martino Firenze, coadiuvato da Stefano Berria Livorno e Giacomo Bianchi Pistoia.