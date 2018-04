Promozione, Pontremolese-Real Cerretese 3-1: salvezza in tasca

A tre giornate dal termine i punti di vantaggio sulla “zona rossa” fanno dormire agli azzurri sonni tranquilli

Promozione - PONTREMOLESE - REAL CERRETESE 3-1

PONTREMOLESE: Sardella, Casciari, Menichetti, Maestrelli, Surace, Filippi A., Trevisan, D’Angelo (67’ Della Pina), Occhipinti, Benassi , Filippi G..All.: Ruvo.

REAL CERRETESE: Rossi ,Mori (76’ Panchetti) , Sisma, Carli (67’ Paganelli), Centi, Borrelli, Zambelli (58’ Bugelli), Mordagà, Tafi, Brizzi, Biagioni. All.: Panati.

ARBITRO: Cacelli di Livorno, assistenti Pignatelli e De Palma di Viareggio.

RETI: 18’ ® Occhipinti (P), 26’ e 64’ D’Angelo (P), 39’ Biagioni (R).



PONTREMOLI- Nel giorno del ricordo di Bruno Bianchi la Pontremolese, al termine di una gara ottima dal punto mentale e fisico e discreta sotto il profilo del gioco, trova un’importante affermazione che le consente praticamente di staccare il “ticket” di una salvezza diretta anticipata.



In vantaggio con un rigore di Simone Occhipinti per fallo su Casciari la squadra azzurra è pervenuta al raddoppio con un bel tocco di D’Angelo su bella assistenza di Giacomo Filippi. Reazione viva degli ospiti che trovano la rete per dimezzare lo svantaggio con Biagioni, al termine di un ottimo schema su calcio franco.



Nella ripresa la squadra di mister Ruvo si difende con ordine ed attenzione e concede alla Real Cerretese solamente qualche piazzato dal limite dell’area. Al 64’ la seconda rete personale di Ricky D’Angelo chiude definitivamente i conti: splendido assolo di Benassi e assist delizioso per il giovane centrocampista azzurro che davanti a Rossi non sbaglia.



Ora a tre giornate dal termine i punti di vantaggio sulla “zona rossa” sembrano davvero incolmabili per le squadre che seguono gli azzurri in classifica, con la squadra chiamata comunque a cercare la miglior posizione possibile e magari cercare di superare la quota di 42 punti della scorsa stagione.



Fonte: www.pontremolese1919.it