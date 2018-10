Promozione, Pontremolese-Larcianese: tribuna inagibile

Per l'atteso scontro al vertice con la capolista Larcianese si ai tifosi ma non sugli spalti

Promozione - Continuano i problemi di inagibilità per le squadre della provincia di Massa Carrara. Dopo Massa, Romagnano e da ultimo il "Dei Marmi" di Carrara, a ricevere lo stop dalle autorità preposte è lo stadio "Lunezia" di Pontremoli. Dopo i controlli avvenuti in settimana, la tribuna centrale è stata chiusa e per lo scontro al vertice casalingo contro la capolista Larcianese, gli azzurri di miser Ruvo si dovranno accontentare di avere i propri sostenitori dietro la recinzione del campo di gioco.



Per l'importanza della partita sicuramente non sarà un problema, e il "Lunezia" sarà comunque una bolgia dato che un successo potrebbe proiettare Occhipinti e compagni in testa alla classifica. Gli azzurri nelle prime tre gare di campionato hanno vinto con risultati netti le due in trasferta mentre nell'unica in casa hanno steccato, perdendo contro l'abbordabile Luco. I ragazzi in settimana si sono preparati con grande intensità e concentrazione per regalare ai propri sostenitori (per questa volta non seduti comodamente in tribuna) la prima vittoria casalinga e dimostrare di che pasta sono fatti. Fischio d'inizio 15.30.