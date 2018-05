Promozione, Pontremolese: il bilancio del campionato azzurro

Chiude con una sconfitta e 41 punti all'attivo in una stagione dai due volti. I migliori: Benassi e Occhipinti

Promozione - La Pontremolese chiude il suo torneo di Promozione con una sconfitta a Montemurlo contro il Maliseti Tobbianese. Un 2-0 netto contro una squadra certamente più motivata dalla possibilità, poi sfumata per la forbice, di agganciare il treno playoff. La squadra azzurra chiude a 41 punti, uno in meno della passata stagione, ma a differenza di allora non c’è il quinto posto ma solo il decimo.



Bilancio stagionale certamente non soddisfacente ma per fare una valutazione completa bisogna riferirsi a due fasi distinte: nella prima parte della stagione la squadra non ha mai trovato il classico “bandolo della matassa”, collezionando diverse sconfitte in trasferta che ne hanno compromesso la classifica, diventata dopo una decina di giornate molto critica con soli 9 punti in 11 turni.



Poi l’avvento di mister Ruvo e di giocatori come Benassi, Maestrelli e Menichetti ha fatto decisamente voltare “pagina”, con un rendimento assolutamente da play-off (32 punti in 19 gare, proiezione a 50 punti su 30 partite). La squadra ha trovato un suo preciso equilibrio, con una difesa di alto livello, un centrocampo non troppo tecnico, ma dinamico, ed un attacco non molto prolifico ma efficace, con Occhipinti autore di una stagione molto positiva, mentre Ceccarelli è stato purtroppo frenato da troppi problemi fisici.



Crediamo di non far torto a nessuno evidenziando il grande impatto di Lorenzo Benassi sull’economia del gioco azzurro. Giocatore che spesso ha fatto la differenza, sia a centrocampo che in appoggio alla prima punta, realizzando anche reti belle e decisive. Dopo i bilanci per la società dei presidenti Aprili e Filippelli è tempo di programmazione, con la società che dovrà cercare di limare gli errori in vista della stagione 2018/2019, quella dell’atteso centenario.