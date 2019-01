Promozione, Pontremolese a gonfie vele

Sempre più in vetta, domenica prossima il Luco. Si gioca al "Lunezia"?

Promozione - La Pontremolese si conferma in un’eccellente stato di forma e, dopo aver battuto la Sestese, “frantuma” le speranze del Viaccia di fermare la capolista con una gara “sontuosa” e veramente "senza storia". Mister Ruvo sostituisce il centrocampista Spagnoli con il centravanti Luca Corvi, spostando Carlo Capo sulla trequarti, per un undici molto offensivo. Azzurri che sfruttano benissimo calci franchi e le doti tecniche del tridente, supportati da un D’Angelo ispirato e protetti da una difesa impenetrabile davanti a Cacchioli, all’esordio, ed impegnato solo in una parata degna di nota su punizione di Bastogi. Una vittoria che consente di mantenere i 4 punti di vantaggio su una Lampo, che non molla, e di allungare sulle altre inseguitrici, ormai davvero lontane.



La prossima domenica gara interna con il Luco, squadra impegnata nella lotta salvezza, mentre Lampo e Sestese si affronteranno in casa dei pistoiesi in una gara davvero importante e delicata. In questi giorni dovrebbe forse esserci una “schiarita” sull’uso dello stadio “Lunezia”, con buone possibilità che la gara di domenica 27 gennaio si possa finalmente disputare nell’impianto principale della città. Il ritorno alla “casa madre” potrebbe dare un ulteriore impulso positivo al gruppo, che appare molto determinato a mantenere la vetta sino al termine del campionato per regalare ai tifosi, alla città ed alla società (entrata nell’anno del centenario) la gioia del ritorno in Eccellenza.