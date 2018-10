Promozione, Pietrasanta-Pontremolese 0-2

Grande vittoria per gli uomini di Ruvo: "Oggi non abbiamo sofferto, bel segnale di personalità"

Promozione - PIETRASANTA CALCIO 1911: Tonelli, Lazzarini, Bertelloni, Minichino, Badii, Cargioli, Giannantoni, DIALLO, Tosi F., Tosi F., Ferrari. A disp.: LARI, Pucci, Richieri, Fargnoli, SARR, Cerri, Pezzini, Ambrosini . All.: Della Bona Giuseppe

PONTREMOLESE: Della Bartolomea, Rossi, Menichetti, Spagnoli, Filippi A., Verdi, Filippi G., D Angelo, Occhipinti, Capo, Bernieri. A disp.: VEGNUTI, Balestracci, Erta, Lombardini, Castellotti A., Fomov, Trevisan, Venuti, Bellacci. All.: Ruvo Alberto

ARBITRO: Leoni Federico di Pisa, coad. da Corcione Francesco di Pisa e Cheli Riccardo di Pisa

RETI: 15° Occhipinti, 26° D'Angelo



PIETRASANTA- Grande prova della Pontremolese di mister Ruvo al Comunale di Pietrasanta. Una vittoria che proietta gli azzurri in seconda posizione in classifica, alle spalle della capolista Larcianese.



Della Bartolomea e compagni partono bene sin dai primi minuti e dopo un quarto d'ora trovano il gol con Occhipinti, bravo a trovare la zampata vincente in mischia. Pontremolese che non arretra e tiene alto il baricentro, volendo imporre anche in trasferta il proprio gioco. Il raddoppio arriva al minuto 26 con D'Angelo che di testa devia in rete una "spizzicata" di Occhipinti.



Nei primi 10 minuti della ripesa il Pietrasanta pressa, ma gli azzurri non rischiano, chiudono bene gli spazi e potrebbero triplicare con delle buone ripartenze.



Di seguito le parole di mister Alberto Ruvo a fine gara: "Finalmente abbiamo fatto due gol e abbiamo porato in fondo la partita senza subirne. E' un buon segnale che dimostra che stiamo crescendo in personalità. Non era facile contro una squadra che nel suo campo può dar fastidio a tutti. Se non ci facciamo condizionare da fattori estrerni possiamo fare bene ovunque".