Promozione, Pietrasanta da `piani alti`

I biancoazzurri tornano al comunale. Manca la firma per Federico Tosi. L'ex San Marco Giannantoni è ufficiale

Promozione - Dopo la sconfitta in finale playoff nel super derby contro il Camaiore al termine della scorsa stagione, il Pietrasanta non si è certo demoralizzata. L'obiettivo dei biancoazzurri è la promozione in Eccellenza e, nel corso di questa pausa estiva, la società sta lavorando per dare al neo mister massese Giuseppe Della Bona una rosa da piani alti.



La prima buona notizia per la squadra del presidente Ciaponi è che, per la stagione 2018/2019, giocheranno allo storico "Stadio Comunale XIX Settembre", la casa del Pietrasanta, impianto in centro città da 1000 posti che da grande spinta motivazionale alle squadre di casa.



Per quanto riguarda il mercato, sembra fatta per l'acquisto dell'attaccante ex Camaiore Federico Tosi che tornerebbe a giocare con suo fratello Francesco. Tosi, oltre ad essere un giocatore di indubbio valore e un bomber da più di 100 gol, solo in Serie D (tra cui la Massese nel 2014 con 12 centri), è un uomo d'esperienza e un leader, giocatore in grado di alzare notevolmente il livello della squadra in cui gioca, soprattutto in una categoria come la Promozione.



Passando al reparto difensivo, è ufficiale l'arrivo dell'ex San Marco Avenza Giacomo Giannantoni, difensore poliedrico classe 1996 che viene da 4 stagioni con la squadra avenzina, dove è cresciuto molto come uomo e giocatore. Nel primo anno da Juniores è stato costantemente aggregato alla prima squadra, nel secondo (sempre da fuori quota) ha partecipato alla vittoria del campionato di Promozione, mentre negli ultimi due anni ha disputato i campionati di Eccellenza.