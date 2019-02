Promozione, ormai è una lotta a due

Pontremolese e Lampo distanziate da soli due punti, le altre hanno perso il passo. Sfida dell'anno il 31 marzo per "La Battaglia di Lunezia"

Promozione - E' una sfida a due il campionato di Promozione Toscana Girone A. Pontremolese 1919 e Lampo in un guerra senza esclusione di colpi che avrà il suo apice il 31 marzo, quando si incontreranno per quella che verrà ricordata come "La Battaglia di Lunezia". Probabilmente sarà in quel giorno che si deciderà il campionato, visto che attualmente la differenza è solo di 2 lunghezze e nessuna delle due compagini sembra intenzionata a perdere terreno.



Pontremolese in testa alla classifica dal 28 ottobre scorso, guida con 42 punti conquistati con 13 vittorie e 3 pareggi (Larcianese, Maliseti, Larcianese) mentre solo 3 sono le sconfitte (Viaccia, Lampo, Cerretese). Una di queste è arrivata il 9 dicembre proprio sul campo diretti avversari (Imperatore al 59°) che in quell'occasione salirono secondi, per poi rimanere in scia e portarsi sotto con le ultime 4 vittorie consecutive. Gli azzurri di mister Ruvo non sono certo da meno, nelle ultime 5 gare un filotto di 4 vittorie e da ultimo il pareggio a Larciano, subito al 90'.



Domenica prossima il "derby" contro il Pietrasanta di mister Della Bona che sta facendo tutt'altro campionato (terzultimo con 16 punti) ma, come insegna questa categoria, nel girone di ritorno il più grande errore è guardare la posizione in classifica degli avversari, ogni gara è una lotta e il risultato è incerto fino al 95'.



Di seguito tutte le gare della Pontremolese fino al termine della stagione (in maiuscolo quelle in trasferta):



10 febbraio: Pietrasanta (14°)

17 febbraio: JOLLY MONTEMURLO (16°)

24 febbraio: Montespertoli (6°)

3 marzo: UNIONE TEMPIO CHIAZZANO (15°)

10 marzo: ATHLETIC CALENZANO (11°)

17 marzo: Villa Basilica (9°)

24 marzo: MALISETI TOBBIANESE (5°)

31 marzo: Lampo (2°)

7 aprile: QUARRATA (10°)

28 aprile: Real Cerretese (7°)

5 maggio: LAMMARI (12°)



Foto: France Sport.