Promozione, `manita` della capolista Pontremolese

Rispedisce al mittente il Tempio Chiazzano con un sonoro 5-0

Promozione - PONTREMOLESE: Della Bartolomea, Rossi (81' Venuti), Bernieri, Balestracci, Filippi A., Verdi, Filippi G., D'Angelo (72' Lombardini), Occhipinti (85' Bellacci), Capo (76' Castellotti E.), Fomov (83' Castellotti A.). A disp.: Gussoni, Iorfida, Sangare . All.: Ruvo Alberto

TEMPIO CHIAZZANO: Piroddi, Anichini, Lullo, Chiavacci, Souid, Beneforti, Casini (81' Barbini), Stefanelli (76' Falasca), Giorgi, Sardini (62' Benvenuti), Fedi (24' Met-hasani). A disp.: Ricciarelli, Oueslati, Maarouf, Beqiri, Magni. All.: Montuori Michele

ARBITRO: Maccanti Matteo di Pisa, coad. da Biagioni Nicolo' di Lucca e Gioffredi Stefano di Lucca

RETI: 28° Capo, 37° Occhipinti, 47' Occhipinti, 58' Capo, 68' Occhipinti,



PONTREMOLI- Vince e convince la capolista al "Romiti" di Pontremoli sotto una pioggia continua che ha reso il campo pesante, ma non abbastanza per limitare gli azzurri nel proprio gioco.



Partita senza storia dal principio. Dopo 10 minuti di gioco Fomov con una bella giocata in area conclude ma l'estremo difensore ospite Piroddi para bene. Al 28' vantaggio con Capo che in contropiede, da una palla lunga, trova l'angolo vincente. Al 37° bomber Occhipinti dopo una bella azione si procura un rigore e trasforma con freddezza.



Dopo 2 minuti della ripresa, Rossi serve ancora il Occhipinti che scarta il portiere e mette dentro a porta vuota il 3-0. Passano 9 minuti ed è Capo che si trova a tu per tu con Piroddi, lo salta e viene steso per il secondo rigore: dagli undici metri è lo stesso Capo a trasformare per la doppietta personale. Il quinto ed ultimo gol è ancora del "pichichi" Occhipinti (sempre più capocannoniere con 10 reti) bravissimo ad insaccare in tuffo di testa un traversone da una punizione laterale.



Con la quarta vittoria consecutiva la Pontremolese si conferma capolista del torneo con 19 punti, a +2 dalla seconda Lampo e +5 dalla cappia Larcianese-Viaccia Calcio.