Promozione Ligure, ultima fatica esterna per il Real Fiumaretta

La formazione biancoceleste affronterà d il Cadimare per poi chiudere in casa con la capolista A. Baiardo

Promozione - Penultima giornata del campionato di Promozione ligure ed ultima fatica fuori casa per il Real Fiumaretta. La formazione biancoceleste di mister Cervia affronterà domani il Cadimare prima di chiudere la stagione domenica 6 maggio alla “Ferrara” di Ameglia contro la capolista Angelo Baiardo.



Dopo la vittoria casalinga di domenica scorsa per una rete a zero sul Colli Ortonovo grazie alla prodezza di Valletta nel recupero, il Real Fiumaretta ha fatto un passo certo verso la salvezza diretta. Adesso per Bonelli e compagni i punti in classifica sono 38 con due giornate da disputare.



Questa la classifica di Promozione ligure girone B a 180' dal termine della regular season: Angelo Baiardo 58, Athletic Club Liberi 56, Pro Recco 55, Rivasamba 54, Real Fieschi 43, Magra Azzurri 41, Little Club Mora 40, Colli Ortonovo 39, Real Fiumaretta 38, Cadimare 37, Forza e Coraggio 36, Don Bosco Spezia 34, Goliardica Polis 30, Casarza Ligure 28, San Cipriano 25, Ronchese 6.



Il programma della penultima giornata:



Angelo Baiardo-Rivasamba

Cadimare-Real Fiumaretta

Colli Ortonovo-Casarza Ligure

Don Bosco Spezia- Little Club Mora

Pro Recco-Ronchese

Goliardica Polis-Real Fieschi

Magra Azzurri-Athletic Club Liberi

San Cipriano-Forza e Coraggio