Promozione ligure, Paolo Cucurnia al Colli Ortonovo

Prende il posto di mister Cristiano Rolla esonerato dopo il ko interno alla Covetta con il Don Bosco Spezia

Promozione - In Promozione ligure cambio in panchina in casa Colli Ortonovo. Le "Fenici" hanno infatti deciso di sollevare dall'incarico mister Rolla all'indomani della brutta sconfitta casalinga di domenica scorsa al Paolo Deste della Covetta contro i cugini del Don Bosco Spezia. Uno 0-3 che di fatto ha causato l'aesonero del mister che da due stagioni era al timone della squadra.



La squadra è attualmente quart'ultima in campionato con 18 punti totalizzati in 19 partite disputate. La società ha già scelto il sostituto individuandolo in mister Paolo Cucurnia (foto) allenatore di grande esperienza e padre dei giocatori Nicolò, capitano rossoblu, e Matteo.



Coli Ortonovo che domenca sar impegnato in casa del Borzoli attualmente penultimo in classifica con soli dieci puti al suo attivo.