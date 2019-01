Promozione ligure, ok il Colli Ortonovo

Pareggio esterno del Magrazzurri che impatta per uno ad uno sul terreno del Sant'Olcese

Promozione - Nel turno inaugurale del nuovo anno in Promozione ligure girone B il Colli Ortonovo dopo tanto tempo torna ad assaporare la gioia della vittoria superando il fanalino Burlando. Tutte le reti nella ripresa: la sblocca Ceccarelli su assist da piazzato di Rosati, pareggia Bucchieri direttamente da calcio di punizione e infine ecco la rete decisiva per la vittoria delle "Fenici" realizzata da Manfredi che 4' minuti dopo il suo ingresso in campo ha ribadito in rete una corta respinta del portiere di casa. Tre punti che sono ossigeno puro per la classifica della squadra di mister Cristiano Rolla (foto) che sale a quota 16 a meno due dalla linea della salvezza diretta.



Per quanto riguarda il Magrazzurri è arrivato un pareggio per uno ad uno sul terreno di gioco del Campomorone Sant'Olcese.

Magrazzurri che sale a quota 24 ad una lunghezza dalla zona playoff.



Il tabellino del match del Magrazzurri.



Magrazzurri - Campomorone Sant'Olcese 1 - 1



Magrazzurri: Grilli, Casassa, Salamina, Mezzani, Valentini, Romiti, Bettoni (Castellanotti), Antonelli, Leonini (Pellegri), Goldoni (Montani), Parma (Morettini). All. Paolini A disp : Quintavalla, Novelli, Sarti.



Campomorone S.Olcese: Canciani, Gattulli, Perdelli, Bevegni, Musso, Fabris, Trabacca, Cappellano, Galluccio, Curabba, Minardi. All. Pirovano . A disp: Marinaro, Galluccio, Temperini, Bruzzone.



Reti: 2' Leonini (M), 59' Gattulli (C)