Promozione ligure, Colli Ortonovo senza paura

I ragazzi di mister Rolla impongono un pareggio pesante sul campo della capolista Real Fieschi

Promozione - Un grandissimo Colli Ortonovo non cede al micidiale uno - due griffato Gandolfo - Lessona ad inizio ripresa e ha la forza di andarsi a riprendere un punto importantissimo impattando per 2 - 2 contro la neo capolista solitaria del Girone B Real Fieschi. Prestazione e punto importantissimi per classifica e morale delle "Fenici" ben guidate in panchina da mister Rolla Cristiano.



Le formazioni: Undici tipo per mister Paglia con il super bomber Gandolfo in avanti insieme ad Asimi. A centrocampo il centrocampista goleador Ruffino, l'esperto Ronconi e il giovane esterno Lessona. A difesa dei pali Pozzo. Risponde la formazione spezzina con la temibile coppia offensiva Verona - Rosati e Franceschini, reduce da un'ottima prestazione con la Forza e Coraggio, a difesa dei pali. Capitan N. Cucurnia a guidare il centrocampo.



Primo tempo: Parte con l'acceleratore pigiato la formazione padrona di casa che al 4° va alla conclusione di Asimi, palla respinta e immediato tap - in vincente di Gandolfo, ma l'esultanza del bomber è subito soffocata dalla bandierina del guardalinee: fuorigioco e rete annullata. Poco prima del quarto d'ora tentativi locali prima con Pane e poi ancora con Gandolfo che non trovano la via della rete. Lo stesso capocannoniere del Girone B di Promozione al 19° incorna di testa, ma alza troppo la mira sopra la traversa. Al 26° applausi per Franceschi abilissimo a fare suo il pallone con un tuffo plastico su tentativo da palla inattiva di Ronconi. La prima frazione è quasi un monologo biancoceleste. Al 29° tutto sembra apparecchiato per il vantaggio della capolista con Lessona che salta anche il portiere, ma si allarga troppo e al momento della conclusione non inquadra lo specchio. Due minuti dopo verticalizzazione di Salvatori per Gandolfo che addomestica con la testa in un controllo a seguire e calcia andando a lambire il palo. Squadre al riposo negli spogliatoi su parziale invariato.



Ripresa: Inizia in maniera scoppiettante il secondo tempo e dopo soli due giri di lancette ecco lo splendido assist di tacco di Lessona per Asimi che spreca strozzando troppo la conclusione. Poco male perchè appena 120" secondi dopo il Real Fieschi passa in vantaggio: Ruffino di testa chiama alla deviazione in angolo Franceschini. Corner che genera una furiosa mischia in area di rigore risolta da Gandolfo che scarica tutta la potenza che ha in corpo e insacca l'1 - 0. Passano sei minuti e Ronconi serve il giovane Lessona che mira l'angolino basso e fa 2 - 0. Un uno - due micidiale che potrebbe stendere chiunque, ma il Colli Ortonovo non ci sta e si risveglia improvvisamente. E' lo specialista Rosati che riapre la partita. Le "Fenicini" infatti si conquistano un calcio piazzato e la trasformazione del N°10 spezzino è perfetta infilando l'incrocio dei pali per l'1 - 2. Partita che cambia il suo andamento con il Real Fieschi che cerca di controllare e gli spezzini che provano a premere alla ricerca del pareggio fino a quel momento insperato. Al 79° angolo conquistato dal Colli Ortonovo, pallone messo in mezzo dove svetta N. Cucurnia che riporta tutto in equilibrio. Punto sul vivo il Real Fieschi prova a riproporsi in avanti e all'81° ecco Celeri che si avventa sul gran assist di Garbarino, ma spara alto. Proprio al 90° ecco l'uscita fuori area di Pozzo che tocca con le mani per salvare un pallone potenzialmente pericoloso e cartellino rosso sventolato al capitano locale. Real Fieschi che chiude così in inferiorità numerica, per il Colli Ortonovo un punto d'ora su un campo difficilissimo.



Tabellino



Real Fieschi - Colli Ortonovo 2 - 2



Real Fieschi: Pozzo, Pecaj, Pane, Salvatori, Conti, Bacigalupo, Ronconi (44' st n/d), Ruffino, Gandolfo (22' st Celeri), Asimi, Lessona (30' st Garbarino G). All. Paglia

A disp.: Chiarabini, Groppo, Coldani, F. Cuneo F, Cervini, M. Garbarino



Colli Ortonovo: Franceschini, E. Lorenzini, Giannini, Palagi, Ceccarelli, Barbieri, Verona (86° Panico), N. Cucurnia, Manfredi, Rosati (85° Gambino), Vacchino. All. C. Rolla

A disp.: Blandi, Franchini, Uras, Maccione, N. Lorenzini, Ninotti.



Marcatori: 49° Gandolfo (R), 50° Lessona (R), 64° Rosati (C), 79° N. Cucurnia (C)

Note: espulso al 90° Pozzo (R), ammoniti Lessona (R) e Vacchino (C)



[fonte: calciospezzino - foto: Real Fieschi]