Promozione, l´azzurro Occhipinti guida la classifica marcatori

Sono suoi metà dei 20 gol segnati dalla Pontremolese

Promozione - Continuano senza sosta gli allenamenti settimanali della Pontremolese 1919 in vista di domenica 2 dicembre, quando "In Pineta" (il "Lunezia" non è ancora agibile per problemi alla tribuna) salirà la terza in classifica Maliseti Tobbianese per uno scontro al vertice che promette scintille.



Intanto gli azzurri si godono il doppio primato: in classifica generale e in classifica marcatori con bomber Simone Occhipinti, unico per ora già in doppia cifra. Oltre a lui, sono altri 6 della squadra di mister Ruvo ad essere andati a segno.



Di seguito l'intera classifica:



10 Reti: Occhipinti (Pontremolese)



7 Reti: Doumbia (Viaccia), Maltomini M. (Montespertoli), Cerri (Lampo),



5 Reti: Alivernini (Luco), Viviani (Lammari), Galli (Villa Basilica),



4 reti: Cardillo e Gambineri (Larcianese), D’Angelo, Capo (Pontremolese), Cutini (Calenzano), Cacciapuoti, Melani (Real Cerretese), Bonfigli (Lampo), Picchianti (Maliseti Tobbianese), De Gori (Sestese),



3 reti: Taddeucci (Lammari), Filippi G. (Pontremolese), Sanni (Montemurlo), Bastogi (Viaccia), Caggianese (Maliseti), Giorgi (Tempio Chiazzano), Biagioni (Real Cerretese)



2 reti: D’Angelo (Pontremolese), Sangregorio, Tafi (Villa Basilica),Tosi (Pietrasanta), Del Bianco, Amerighi (Maliseti Tobbianese), Brancaccio, Vigni (Quarrata), Barozzi, Gori (Jolly Montemurlo), Tortoli (Viaccia), Ceccarelli, Zambelli (Real Cerretese), Tafi (Montespertoli), Babboni (Lammari), Diallo (PIetrasanta), Haoudi (Lampo)



1 rete: Amatucci, Landolina, De Masi (Larcianese), Vanni, Signorini, Cerrato, Vannucci (Montespertoli), Zoppi, Donati, Dianda, Imperatore (Lampo), Bagnoli, Giani, Paoli (Luco), Sardini e Pallara (Tempio C.), Santini, Paoli, Rosi, Fattori (Maliseti Tobbianese), Mattioli, Lionetti, Ricci (Lammari), Bugelli, Mori e Rinaldi (Real Cerretese), Cangiani, Sarr, Mannelli, Corri e Massaro (Calenzano), Cuni, Batacchi, Pari e Massaro (Viaccia), Giannantoni, Cargioli, Ambrosini (Pietrasanta), Gatto, Della Gatta, Bouhalla (Villa Basilica), Felici, Franceschini, Raimondo, Rocchetti, Nannini, Nania, Ceccarelli (Quarrata),Pacini, Antico, El Gallaf, Lunardi (Jolly Montemurlo), Di Vico, Bonfanti, Ridolfi, Bettazzi, Bellagamba (Sestese), Fornov e Spagnoli (Pontremolese).