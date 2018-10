Promozione, due punti persi per la Pontremolese

Con la capolista sembrava fatta ma poi il pareggio a un minuto dalla fine. Ora turno di riposo, poi si riparte da Pietrasanta

Promozione - La Pontremolese viene raggiunta nel finale dalla Larcianese e non riesce ad agganciarla in vetta alla classifica con la Lampo, sconfitta a domicilio dal Viaccia, che già era passata al “Romiti” nel secondo turno.



Risultato condizionato molto pesantemente dall’episodio della rete non convalidata dall’arbitro nella ripresa sul punteggio di 2-1: palla che supera la linea in modo evidente, con l’assistente di parte che segnala la validità del gol ma che non viene presa in considerazione dal direttore di gara, posizionato sicuramente con una visuale certamente peggiore.



C’è da dire che, oltre a questo episodio, agli azzurri sono costate care le varie occasione avute in ripartenza per chiudere la gara e non trasformate per imprecisioni nelle conclusioni o nell’ultimo passaggio. Gli ospiti si sono dimostrati squadra di qualità ma nella fase offensiva hanno dovuto fare i conti con l’ottima fase difensiva azzurra, che ha concesso non molto a Cardillo &c., salvo quell’ultima azione dall’out sinistro da dove è partito l’assist per il pareggio di Gambineri, prima fermato da Sardella ma poi fortunato nel ritrovarsi la palla fra i piedi un’altra volta.



Finisce dunque senza vincitori una gara fra due squadre che saranno di certo protagoniste di un torneo di Promozione che ancora non ha scoperto le “carte” e che vede numerose formazione raccolte in pochi punti.



Ora il campionato osserverà un turno di riposo in occasione della “Region’s Cup”, si ripartirà domenica 21 ottobre con la trasferta insidiosa a Pietrasanta, una squadra che non ha certo cominciato il torneo nel migliore dei modi e che vorrà riscattarsi e magari anche “vendicare” la sconfitta di Coppa.



PONTREMOLESE: Sardella, Erta, Menichetti, Spagnoli, Filippi A., Verdi, Bernieri, D’Angelo, Occhipinti, Capo, Filippi G. All. Ruvo

LARCIANESE: Capodieci, Porciani (82’ Marzico) , Monti, Tardiola, Borselli A., De Masi, Borselli L. (67’ Volpi), Amatucci, Cardillo, Landolina (91’ Gaudiano), Gambineri. All. Andreoli.

ARBITRO: Fiorillo di Lucca, assistenti Cioce e Bertani di Pisa.

RETI: 7’ D’Angelo (P), 26’ De Masi (L), 36’ Occhipinti (P), 89’ Gambineri (L).