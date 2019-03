Occhipinti su rigore mette dentro il suo ventesimo gol stagionale. Fomov raddoppia e chiude la pratica

Promozione - PONTREMOLESE: Cacchioli, Bernieri, Menichetti, Martinelli, Filippi A., Verdi, Rossi, Filippi G., Occhipinti, Capo, Fomov. A disp.: Sardella, Corvi, Lombardini, Iorfida, Gneri, Casciari, Balestracci, Bertolini, Castellotti E.. All.: Ruvo Alberto

VILLA BASILICA: Lavorini, Laucci, Cuoco, Sangregorio, Della Latta, Carfagna, Gatto, Russo, Bouhalla, Galli, Martinucci. A disp.: Ruggero, Davini, Amelio, Battaglia, Del Magro, Della Gatta, Tafi, Esteban, Bertuccelli. All.: Gambini Andrea

ARBITRO: Labruna Leonardo di Pontedera, coad. da Prela Emiljan di Pistoia e La Veneziana Alessandro di Viareggio

RETI: 50° rig. Occhipinti, 69° Fomov



PONTREMOLI- Vince e convince la capolista Pontremolese che rimanda battuta per 2-0 il Villa Basilica e mantiene a due punti la seconda classificata Lampo, vincente per 1-0 sul campo della penultima Unione Tempio Chiazzano.



Nella ripresa le reti della vittoria. Carlo Capo conquista un rigore con una grande azione in area: fredda come al solito la trasformazione di bomber Simone Occhipinti (VIDEO) al suo ventesimo gol stagionale. Poi una rapida ripartenza con Capo e Occhipinti che assistono Fomov il quale deve solo appoggiare in rete da pochi passi.



Quando mancano 5 giornate dal termine il campionato di Promozione è una spietata corsa a due: due settimane allo scontro diretto del "Lunezia" che a seconda del risultato potrà decidere chi sarà campione. Ma prima del big match le due formazioni dovranno affrontare la prossima giornata: domenica prossima gli azzurri saranno sul difficile campo del Maliseti, mentre la Lampo riceverà l'Athletic Calenzano.