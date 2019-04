Pontremolese, solo due gare per il sogno Eccellenza

C'è fermento un città per un ritorno che manca dal 2008

Promozione - Pontremoli e la Pontremolese fremono. La lunga sosta dovuta al torneo delle regioni e alla sosta pasquale se da un lato consentirà di prepararsi al meglio per le ultime due sfide di campionato, dall’altro fa crescere certamente l’attesa e la tensione nell’ambiente azzurro, carico come non mai per poter salutare di nuovo il campionato di Eccellenza, conquistato per la prima volta vent’anni fa (stagione 1998/1999) e lasciato nel 2008 con la retrocessione in Promozione. Le ultime due giornate “intrecceranno” la lotta al vertice con quella per la salvezza, rendendo, se mai ce ne fosse bisogno, le gare aperte a tutti i risultati. Per questo motivo la condizione e la concentrazione dovrà essere al massimo livello, a partire dalla gara interna con la Real Cerretese, squadra tranquilla ma che non regalerà nulla (Villa Basilica docet.) alla “truppa” di mister Ruvo. La sfida finale con il Lammari poi potrebbe essere davvero decisiva per entrambe le compagini, con la squadra lucchese che potrebbe aver bisogno dei tre punti per la salvezza diretta, considerato che Jolly Montemurlo e Chiazzano potrebbero, negli ultimi 180 minuti, ridurre la forbice e condannare anche la quintultima agli spareggi salvezza. Insomma, una volata finale che sicuramente regalerà ancora emozioni forti, come del resto è stato per tutta la durata di questo appassionante testa a testa fra azzurri e Lampo.