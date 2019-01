Pontremolese-Sestese, Ruvo: `Loro sono la squadra costruita per vincere`

"Sarà un test importante per vedere il nostro attuale valore"

Promozione - Domenica 13 gennaio si gioca il big match di Promozione. La capolista Pontremolese (32 punti) di mister Ruvo riceve in "Pineta" (forse dalla prossima tornerà agibile il "Lunezia") la seconda in classifica Sestese, appaiata a 28 punti con la Lampo. E' ancora presto per fare i conti, ma un risultato positivo permetterebbe agli azzurri di mantenere o allungare il buon margine su una delle corazzate del torneo, mentre una sconfitta riaprirebbe totalmente il campionato.



Sentiamo cosa ha da dire in merito l'eroe di Pontremoli alberto Ruvo:



Avete chiuso il girone di andata in testa e con una vittoria. Puoi tracciare un bilancio delle prime 15 partite?

"È stata una prima parte di campionato veramente inaspettata da parte di tutti. L'ultima vittoria ha dimostrato quello che è stato il nostro girone di andata, dove anche nelle difficoltà e nei momenti non positivi i ragazzi hanno sempre reagito con una forza caratteriale che ci ha permesso di essere in questa posizione in questo momento. Naturalmente l'aspetto caratteriale non è, anche se pur importante, l'unica componente, abbiamo dimostrato anche di avere valori tecnici e una buona organizzazione di gioco."



Il distacco sulle seconde è di 4 punti, un discreto margine. Chi ti fa più paura tra Lampo, Sestese, Maliseti e Viaccia?

"Sicuramente la formazione che è stata costruita per vincere campionato e che ha qualcosa in più è la Sestese, che andiamo a affrontare domenica. E' altrettanto vero che le 4-5 squadre ora che sono nelle prime posizioni, visti i valori, possono giocarsi questo campionato."



Domenica prima di ritorno proprio contro la Sestese, che partita sarà?

"Domenica sicuramente non sarà la partita decisiva per questo campionato, però un momento importante sicuramente, ci misuriamo contro una delle candidate maggiori alla vittoria finale. Quindi sarà un test importante per vedere il nostro attuale valore".



Quando credi che si possa fare una previsione su chi vincerà il campionato? Quale sarà il mese decisivo?

"Sarà un campionato combattuto sino alla fine, il girone di ritorno sarà sicuramente più impegnativo che quello dell'andata e penso che sarà difficile, per noi e per le altre squadre che ci seguono, fare tanti punti come all'andata. In questo momento della stagione difficilmente si vincono i campionati, è più facile perderli... il mese decisivo sarà l'ultimo. Considerate che non penso ci sia una squadra che possa fare il vuoto."