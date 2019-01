Pontremolese-Sestese 1-0, la festa continua!

I ragazzi di Ruvo hanno giocato una partita gagliarda trovando il gol della vittoria al 92'

Promozione - PONTREMOLESE: Sardella, Bernieri (79' Gneri), Menichetti, Spagnoli (21' Martinelli), Filippi A., Verdi, Filippi G. (72' Corvi), D'Angelo, Occhipinti, Capo, Rossi. A disp.: Cacchioli, Iorfida, Castellotti E., Erta, Lombardini, Gussoni. All.: Ruvo Alberto

SESTESE: Giusti, Testaguzza, Dainelli, Nardoni, Bellagamba, Ravanelli, Mainardi (54' Pelagatti), Nardi, Torrente, De Gori, Bettazzi. A disp.: Pellegrini, Gori, Marseglia, Lazri, Bonfanti Al., Ridolfi, Bonfanti An., Di Vico. All.: Giusti Pietro

ARBITRO: De Marco Alessio di Lucca, coad. da Bertani Lorenzo di Pisa e Corcione Francesco di Pisa

RETI: 92° Corvi

NOTE: 67' espulso Pelagatti per doppio giallo



PONTREMOLI- Superlativa Pontremolese! La capolista rispedisce al mittente la squadra più attrezzata del torneo e mantine il distacco di 4 punti sulla seconda Lampo, anch'essa vincente sul Real Cerretese (3-0). In "Pineta" i ragazzi di Ruvo hanno giocato una partita gagliarda trovando il gol della vittoria al 92' con il neo entrato Corvi.



LA CRONACA



Dopo 9 minuti di gioco il direttore di gara annulla un gol ai locali per fuorigioco. Al 21' importante infortunio al ginocchio per Spagnoli, contretto ad abbandonare il campo (sostituito da Martinelli). Un minuto più tardi grossa occasione per Bernieri che sbaglia sottomisura. Alla mezzora, alla prima azione offensiva, occasionissima per la Sestese che colpisce un legno con Mainardi, bravo a deviare in scivolata un bel lancio sul secondo palo. Al 39' risponde la Pontremolse con Filippi, ma Giusti si supera e riesce a respingere. Due minuti più tardi ci prova Martinelli ma la sue rasoiata rasenta il palo.



Dopo 6 minuti della ripresa rigore netto per trattenuta su Filippi, ma De Marco di Lucca fa segno di proseguire. Al 67' episodio che cambierà la gara: espulsione (doppia ammonizione) del numero 13 Dainelli, Sestese in 10. Da li in poi la Pontremolese mette gli ospiti nella propria metà campo e va vicino alla rete con Filippi. Gli ultimi 10 minuti Ruvo rischia tutto e si schiera con 4 punte, ma non riesce a pungere. Poi al 92', quando la partita sembrava destinata al pareggio, il neo entrato Corvi riceve la sponda di testa di Occhipinti e con una gran girata di sinistro trova l'incrocio che fa esplodere la "Pineta" in un urlo di gioia.