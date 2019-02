Pontremolese, sarà un marzo bollente

Quattro gare prima della "Battaglia di Lunezia" del 31 marzo

Promozione - Sarà un marzo “bollente” quello che si apprestano a vivere le due squadre che si stanno contendendo con assoluto merito il campionato di Promozione.



Pontremolese e Lampo sono accomunate dagli stessi colori sociali (azzurro) e dallo stesso anno di fondazione (1919), e dunque questo clima di festa per i 100 anni di vita entrambe le società vorrebbero festeggiarlo con la promozione in Eccellenza. In sostanza questo potrebbe anche accadere per entrambe, ma una dovrà giocoforza passare dalle “forche-caudine” degli spareggi, prima nel girone e poi a livello regionale.



Gli azzurri di mister Alberto Ruvo fino ad ora hanno dimostrato di meritare la prima posizione ed i 51 punti, quota che negli altri due gironi di Promozione avrebbe consentito sonni tranquilli, visto che nei gironi B e C le seconde viaggiano a quota 38 e 37 punti. Nel Girone A invece i pistoiesi della Lampo stanno tenendo il passo degli azzurri, in attesa dello scontro diretto in programma al “Lunezia” il 31 marzo. Quattro punti di vantaggio e lo scontro diretto in casa sicuramente sono punti a favore della società del “campanone”, con il calendario che “equamente” mette in programma per entrambe le compagini 5 trasferte e 3 gare casalinghe, 4 squadre avversarie identiche lungo il cammino (Tempio Chiazzano, Calenzano, Villa Basilica e Quarrata), con un bell’intreccio anche nella lotta salvezza.



Ovviamente l’obiettivo della squadra azzurra è mantenere almeno il distacco odierno in vista dello spareggio, ma il cammino sino a fine mese sembra, sulla carta, più “morbido” per la squadra pistoiese, mentre ad aprile gli azzurri potrebbero beneficiare di un calendario finale migliore.



Che questo marzo emozionante e decisivo abbia dunque inizio.