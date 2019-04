Pontremolese, Ruvo: `Con la Lampo meritavamo di più`

Il tecnico è soddisfatto per la prestazione ma non per il risultato. "Gli avversari hanno dimostrato grande solidità difensiva"

Promozione - Ancora tre partite, forse quattro (in caso di spareggio), per decidere chi sarà il campione di Promozione 2018/2019 tra Pontremolese e Lampo, due società arrivate al proprio anno del centenario e vogliose di festeggiarlo con il passaggio in Eccellenza. Quarrata e Lammari in trasferta e Real Cerretese in casa, questo è il cammino degli azzurri di mister Ruvo fino al termine della stagione: tre gare da vincere assolutamente, sperando in un passo falso della squadra di Agostiniani.



Di seguito le parole di Ruvo in merito al big match e al prossimo sul campo del Quarrata:



Mister Ruvo, intanto complimenti per il vostro eccezionale cammino. Un pareggio nello scontro al vertice. Di fatto siete ancora primi. Soddisfatti? "Soddisfatti per la posizione in classifica sicuramente, per quanto riguarda il risultato di domenica no, avremmo sicuramente meritato di più."



Nel secondo tempo loro sono rimasti in dieci. Credi che avreste potuto sfruttare meglio la superiorità numerica? "Certamente, ma loro si sono chiusi nella loro metà campo e hanno evidenziato quella che è la loro qualità migliore, cioè la compattezza e solidità difensiva".



Ancora tre partite, a partire dalla prossima a Quarrata, in lotta per non retrocedere. Che partita sarà? "Domenica sarà una tappa fondamentale per vedere la nostra reazione, sono sicuro che i ragazzi dalla partita con la Lampo sono usciti con ancora più convinzioni da mettere in campo a Quarrata."



La squadra con la Lampo è sembrata molto in salute. Domenica rientrerà anche Verdi. A Quarrata vedremo una Pontremolese al completo? "Rientra Verdi e ma sarà assente D'Angelo, squalificato, ma anche domenica scorsa abbiamo dimostrato di avere una rosa validissima, con sostituti che non fanno rimpiangere per nulla i cosiddetti titolari, ne quando giocano dall'inizio ne quando entrano durante la partita".