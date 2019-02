Con la rete di Occhipinti gli azzurri mantengono il vantaggio sulla Lampo

Promozione - PONTREMOLESE: Cacchioli, Bernieri, Menichetti, Spagnoli (62' Martinelli), Filippi A., Verdi, Fomov, Filippi G., Occhipinti, Capo (81' Corvi), D'Angelo (64' Rossi). A disp.: Sardella, Iorfida, Martini, Casciari, Castellotti E., Lombardini. All.: Ruvo Alberto

PIETRASANTA CALCIO 1911: Torre, Lazzarini, Richieri, Nyang (59' Tazzini), Badii, Fedoryshyn, Fargnoli, Minichino, Cerri (63' Ndiaye), Tosi F., Masina (56' Del Carlo). A disp.: Tonelli, Cargioli, Diallo. All.: Della Bona Giuseppe

ARBITRO: Balducci Filippo di Empoli, coad. da Molesti Michele di Livorno e Bertolini Luca di Livorno

RETI: 10° rig. Occhipinti



PONTREMOLI- Vittoria di misura per la Pontremolese contro il Pietrasanta di mister Della Bona. Tre punti che mantengono la capolista a due lunghezze di vantaggio sulla Lampo che ha superato il Luco per 2-1.



Azzurri che partono con in attacco e trovano il vantaggio al 10' del primo tempo su calcio di rigore conquistato da Giacomo Filippi. L'incaricato è bomber Occhipinti (foto) che trova l'angolo alla destra del portiere (VIDEO), per il suo sedicesimo centro stagionale. Dopo un primo tempo senza altre emozioni, nella ripresa i locali vanno vicini al raddoppio prima con Capo al 57', poi con Martinelli su assist di Fomov al 71' e infine ancora con Capo al 77'.



Prossimo appuntamento domenica 17 febbraio quando la Pontremolese sarà impegnata sul campo del fanalino di coda del torneo Jolly Montemurlo.