Pontremolese, parla il Bomber: `Possiamo migliorare ancora`

Mister 14 reti ha ancora fame di gol, ma mette il collettivo prima di tutto

Promozione - Bomber Simone Occhipinti e' il simbolo di questa super Pontremolese, assoluta protagonista del campionato di Promozione. Il sogno Eccellenza è ancora lontano, 13 partite sono un'eternità per iniziare a fare calcoli, ma la strada è quella buona e con i suoi gol sembra tutto più facile.



Bomber stai volando con 14 reti. Dai un voto alla tua stagione fino ad oggi... "È presto per dare i voti, si danno alla fine ad obiettivi raggiunti. Sicuramente finora è una stagione molto positiva e soprattutto divertente".



Domenica avete vinto 4-0, segno di una maturità ormai consolidata? "Si è stata una bella vittoria, stiamo crescendo, inserendo sempre varianti in più ogni partita. Se teniamo la mentalità attuale possiamo migliorare ancora".



Sembra che la sfida sia rimasta tra voi e la Lampo. Come hai visto all'andata gli avversari? La avete perso... "Sicuramente la Lampo è una squadra competitiva ed è costruita per vincere. All’andata mi ha fatto un’ottima impressione, un collettivo solido. In ogni caso non escluderei ancora la Sestese che ha qualità per rientrare in corsa".



Se dovessi dire qual è la caratteristica più importante di questa Pontremolese? "La personalità e l’applicazione con la quale ci approcciamo ai dettami dati dal Mister ed i nostri preparatori. Ciò trasferisce sicurezza in noi".



Qual è il tuo obiettivo realizzativo di questa stagione? "Non importa quanti siano a fine anno, certo far gol fa sempre piacere ed è un orgoglio personale, ma la cosa importante, data la situazione attuale, è che portino punti per raggiungere l’obbiettivo".